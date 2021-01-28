«Крылья Советов» отказались от исландца Арни Вильхьяльмссона и хотят подписать хавбека «Урала»

В «Урале» Ефремов с февраля 2020 года. В этом сезоне он провел 10 матчей в РПЛ. Фото: ФК "Урал"

«Крылья Советов», скорее всего, решили не подписывать исландского нападающего Арни Вильхьяльмссона. Вместо него самарцы попытаются заполучить полузащитника «Урала» Дмитрия Ефремова, уверяет «Матч ТВ».

Напомним, Арни Вильхьяльмссон тренировался с «Крыльями» на первом сборе в Турции. В контрольных матчах он отметился двумя голами и голевой передачей. На второй сбор исландский форвард не полетел.

Дмитрий Ефремов – уроженец Ульяновска. Свою профессиональную карьеру хавбек начала в тольяттинской «Академии». После выступал за ЦСКА, с которым дважды становился чемпионом страны, был в аренде в чешском «Словане». В «Урале» Ефремов с февраля 2020 года. В этом сезоне он провел 10 матчей в РПЛ.