Экс-игрок «Зенита» Виктор Файзулин стал спортивный директором «Акрона»

После завершения карьеры Виктор Файзулин занимался бизнесом. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Виктор Файзулин присоединился к тольяттинскому «Акрону». Он занял пост спортивного директора. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинской команды.

- ФК «Акрон» приветствует Виктора Файзулина и желает ему успешной и эффективной работы на должности спортивного директора. Руководство уверено, что опыт и знания менеджера помогут решить стратегические задачи клуба как в ближайшей, так и долгосрочной перспективе, - говорится на сайте тольяттинского клуба.

За «Зенит» Файзулин выступал с 2008 по 2018 год. За это время полузащитник выиграл три чемпионата страны, Кубок и Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА. После завершения карьеры Виктор Файзулин занимался бизнесом и основал в Петербурге футбольный клуб «Алгоритм», который нацелен на воспитание молодых футболистов.