Борьба с коронавирусом продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

28 января в Самарской области выявили еще 273 новых случая заражения коронавирусом. Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе инфекция подтвердилась у 39 409 человек. Из них вылечились 36 402, в том числе, 265 - за прошедшие сутки.

К сожалению, снова не обошлось без жертв. За сутки в губернии скончались от злополучной болезни еще пять местных жителей.

Добавим, что 28 января в стране выявили 19 138 случаев заражения covid-19. 26 775 пациентов закончили лечение. 575 - скончались.