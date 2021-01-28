Пьяный, без прав и с полной корзиной продуктов: в Тольятти мужчина собрал «букет» уголовных дел за час

Через несколько минут после сообщения о грабеже, подозреваемого остановили сотрудники МВД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным ГУ МВД по Самарской области, 29-летний житель Тольятти совершил грабеж из супермаркета в Комсомольском районе города. Мужчина набрал целую корзину продуктов и вышел с ними из магазина, не оплатив покупку на кассе. Руководитель торговой точки незамедлительно сообщил о преступлении в полицию.

Ориентировку с приметами грабителя направили всем патрулирующим постам полиции, которые находились поблизости. Спустя несколько минут, экипаж ДПС заметили автомобиль «Шевроле Круз», на котором, по словам продавцов, уехал из магазина грабитель.

- Полицейские остановили указанный автомобиль. Позже выяснилось, что водитель был ранее лишен права управления транспортным средством, к тому же у него имелись признаки алкогольного опьянения. На заднем сидении обнаружены две корзины с продуктами из супермаркета, где произошло ограбление, - рассказали полицейские.

Украденное продовольствие было возвращено в супермаркет, а в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» и статьи 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». В настоящее время полицейскими ведется следствие, проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.