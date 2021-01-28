В Самарской области число умерших от коронавируса перевалило за отметку 800 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области коронавирусом заболели еще 273 местных жителя. Оперативный штаб Самарской области опубликовал подробности о новых случаях заражения и летальных случаев в регионе на 28 января.

Большинство зараженных за последние сутки были найдены в столице региона – Самаре. В областном центре – 102 новых заболевших. На втором месте антирейтинга – Тольятти, там заразились коронавирусом 60 местных жителей. В Сызрани и Красноярском районе по 15 заболевших за сутки, а в Кинель-Черкасском районе – 11 новых случаев заражения.

Из числа суточных заболевших, у 236 человек коронавирус подтвердился при обследовании с ранее поставленными ОРВИ и пневмонией, а 37 человек вообще не подозревали о наличии инфекции, пока не пришли на профосмотр.

За минувшие сутки в регионе скончались 5 пациентов, у которых был коронавирус. Среди них, 67-летний мужчина, который при жизни страдал заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, а также 70-летняя женщина и трое мужчин в возрасте от 54 до 74 лет, которые страдали заболеваниями сердца и сосудов. За все время пандемии в Самарской области от коронавируса скончалось 808 человек.