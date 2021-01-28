В Самаре обсуждали возможность перепродажи мест на платной парковке

В Самаре обсуждали возможность перепродажи платных парковок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре обсуждали перспективу перепродажи мест на платных парковках. Об этом журналистам рассказал сопредседатель межотраслевого комитета по искусственному интеллекту управляющего совета НОЦ МУ "Инженерия будущего" Петр Скобелев.

Ранее в Самаре уже в текущем году планировали сделать платные парковки в четырех районах города. Категорически против этого решения выступили жители города, к региональной власти обращались с просьбой отложить это решение. Сомнения относительно платных парковок высказывал и глава региона.

В итоге в городе решили не делать платные парковки. При этом, когда такая перспектива прорабатывалась, обсуждалась возможность продажи заранее оплаченных мест. Это могли делать водители, которые по каким-то причинам не занимали купленные заранее места. По словам Скобелева, в дальнейшем такую возможность можно предусмотреть при развитии "умных" дорог.