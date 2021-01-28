ФНС выводит общепиты Самары из теневого сектора

Проверить чек и направить жалобу в ФНС можно через мобильное приложение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инспекция Федеральной налоговой службы России по Октябрьскому району города Самары проверяют самарские общепиты и выявляют недобросовестных участников рынка. В настоящий момент инспекторы проводят мероприятия по выявлению налогоплательщиков, которые нарушают требования законодательства о применении контрольно-кассовой техники, в том числе посредством постоянного мониторинга расчетов для включения в планы проверок и проведения соответствующих контрольных мероприятий.

- Цель данного проекта – «обеление» сферы общественного питания. Инспекторы ФНС определяют причины, которые способствуют сокрытию выручки и вырабатывают механизмы и предложения, которые помогут вывести предприятия из теневого сектора, - рассказали в пресс-службе ФНС Самары.

Как объяснили представители налоговой службы, вывод предприятия общественного питания в правовое поле поможет выровнять конкурентные возможности. Именно это является основой экономической безопасности самих организаций и национальной экономики в целом.

В рамках проведения контрольных мероприятий инспекторы отмечают, что самыми распространенными нарушениями 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ» являются: неприменение контрольно-кассовой техники, невыдача кассового чека, а также выдача чека с некорректными реквизитами.

- За нарушения законодательства о применении контрольно-кассовой техники предусмотрена административная ответственность. В частности, налагается административный штраф: на должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета без применения кассы, но не менее 10 тысяч рублей; на юридических лиц-от 3/4 до полной суммы расчета без применения кассы, но не менее 30 тысяч рублей, - рассказали в ФНС.

Инспекторы налоговой службы просят жителей Самары быть бдительными и проверять кассовые чеки после оплаты покупок. Для удобства налоговая служба разработала мобильное приложение «Проверка чека», с помощью которого можно быстро и легко проверить легальность кассового документа.

- В случае обнаружения нарушения, в том числе, невыдачи чека, тут же, через мобильное приложение, необходимо направить жалобу в ФНС России, - рассказали в ведомстве.