Замминистра спорта Самарской области: «Пока не рассматриваем возможность возвращения «Лады» в КХЛ»

«Лада» сейчас выступает в ВХЛ, из КХЛ ее исключили после сезона 2016/2017. Фото: ХК «Лада» (Тольятти).

Заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская прокомментировала возможность возвращения «Лады» в Континентальную хоккейную лигу. По ее словам, пока возможность возвращения не рассматривается.

- Мы все понимаем, что сегодня «Лада» показывает неудовлетворительные результаты. Возвращение [в КХЛ] возможно только тогда, когда есть результаты. Будем надеяться, что они появятся. Финансовую поддержку «Ладе» правительство Самарской области оказывает. Также мы продолжаем поиски спонсора - это связано с требованиями лиги. Пока же возможность возвращения «Лады» в КХЛ мы не рассматриваем, - сказала Лидия Рогожинская во время прямого эфира.

Напомним, «Лада» выступала в Континентальной хоккейной лиге в сезонах 2008/2009, 2009/2010, 2014/2015, 2015/2016 и 2016/2017. Из лиги тольяттинский клуб исключили по ряду причин, в том числе из-за маленького процента внебюджетного финансирования.