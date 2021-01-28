С начала 2021 года в Самарском кардиоцентре врачи провели 265 операций на сердце

Среди пациентов, которым провели операцию на сердце, есть также дети до 1 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В первый месяц нового 2021 года врачи Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В. П. Полякова прооперировали 265 пациентов с заболеваниями сердца. Большинство пациентов поступили в отделение с сердечным приступом.

- в январе больным с сердечно-сосудистой патологией провели 183 стентирования и 15 коронарных шунтирований. Также медики прооперировали 25 человек с различными формами нарушений сердечного ритма. 12 оперативных вмешательств выполнили в детском кардиохирургическом отделении, в том числе детям до 1 года, - рассказали в пресс-службе правительства Самарской области.

В Самарской области пациентов с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений, которые находятся на диспансерном учете, обеспечивают бесплатными лекарствами. Как отметили в правительстве региона, пациенты обеспечиваются необходимыми медикаментами со дня выписки из стационара.

- Пациенты, перенесшие острые сердечно-сосудистые события, — инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, ангиопластику и стентирование коронарных артерий, аортокоронарное шунтирование, катетерную абляцию, - получают необходимые препараты для лечения в амбулаторных условиях, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Для того, чтобы получить рецепт на обеспечение медикаментами, пациент должен обратиться к лечащему врачу в поликлинику, либо вызвать его на дом. Врач должен определить план лечения и оформит рецепт на бесплатные препараты. Это поможет не прерывать терапию после выписки из стационара.

- Рецепт может быть выписан на курс до 180 дней для пациентов с хроническими заболеваниями и людей пенсионного возраста. Получить лекарство по рецепту можно в аптеке по отпуску льготных препаратов, - рассказали в правительстве Самарской области.