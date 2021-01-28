Космонавты, апельсины и матрешка: жителей Самары попросили выбрать новый дизайн для транспортных карт

Гражданская транспортная карта. Дизайн с матрешками на фоне Жигулевских год не впечатлил самарцев Фото: Единый оператор электронного проездного в Самаре и Самарской области

В Самаре выбирают новый дизайн для пластиковых транспортных карт. Опрос в социальных сетях провел единый оператор электронного проездного в Самаре и Самарской области. Представители «Объединенной транспортной карты» предложили три варианта карт – школьная, для студентов и гражданская.

На предложенном варианте карты школьника - космонавты Фото: Единый оператор электронного проездного в Самаре и Самарской области

- Очень интересно ваше мнение, напишите, если нравится весенний дизайн проект карт или нет? Если не нравится, что убрать/оставить без изменений? – написал в твиттере оператор.

Не все жители Самары оценили дизайнерские способности и креатив единого оператора. Некоторые начали предлагать свои идеи к фонам транспортных карт, а кто-то предложил провести конкурс среди жителей с поощрительными призами.

Яркий дизайн студенческого проездного пришелся по-вкусу многим Фото: Единый оператор электронного проездного в Самаре и Самарской области

Представители «Объединенной транспортной карты» прислушались к мнению горожан и предложили прислать свои идеи и варианты в комментарии.

- Судя по вашим комментариям, много желающих показать своё творчество. Присылайте собственноручные варианты дизайна карт (школьника, студента и гражданские). С нас - транспортная карта в подарок и ваш дизайн с указанием автора на карте, - предложили представители ведомства.

В настоящее время в комментариях начали появляться первые претенденты на победу. Каким образом будет проводиться выбор победителя – не сообщается, возможно, будет проведено голосование за самый лучший дизайн транспортной карты в Самаре.