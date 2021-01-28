В Самаре планируют обновить улицу Лейтенанта Шмидта

На создание проекта реконструкции Лейтенанта Шмидта потратят 6 миллионов рублей из городского бюджета

В Самаре состоялось первое в 2021 году заседание городской думы. Депутаты единогласно проголосовали на внесение изменений в бюджет городского округа на текущий год, а также на следующие 2 года. Это решение было принято с учетом поступлений двух с лишним миллиардов рублей из вышестоящих бюджетов.

В итоге, при распределении средств на три года, бюджет планируется бездефицитным, что позволяет выделить деньги практически на все сферы жизни Самары.

- Средства будут направлены, в том числе, на обеспечение деятельности метрополитена, на оплату лизинговых платежей за ранее приобретенные трамвайные вагоны, на поддержку молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на выплаты педагогам, - рассказали депутаты.

Кроме того, 6 миллионов будет заложено на проектирование реконструкции улицы Лейтенанта Шмидта. Депутаты планируют направить средства на создание проекта по обновлению участка от Октябрьского спуска до улицы Ново-Садовая.

В 2021 году также планируется продолжить реконструкцию Заводского шоссе от улицы Аврора до 22 Партсъезда. На эти цели планируется выделить 11 миллионов, а также свыше 36 миллионов будет направлено на строительство нового детского сада в Кировском районе.