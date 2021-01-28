Лидеры молодежных движений в Самаре высказались относительно событий 23 января

У молодежи есть масса вариантов для реализации своих возможностей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несанкционированный митинг, который состоялся 23 января в Самаре, вызвал много споров и обсуждений различных социальных групп. Командир самарского студотряда Сергей Пушняк тоже высказал свое мнение по поводу прошлых событий.

Сергей считает, что молодежь сильно подвержена влиянию со стороны. По его мнению, именно из социальных сетей поступает много негативной информации.

- Зачастую у детей и подростков еще не сформированы взгляд и позиция на какие-то вещи. Человек считает модным находиться в том или ином движении, хотя на самом деле оно несет негатив. Этим пользуются те, кто хочет манипулировать людьми, - пояснил он.

По мнению лидера самарского студенчества, в современной России есть масса возможностей и условий для того, чтобы применять весь накопившийся юношеский максимализм.

- Можно участвовать в различных конкурсах, сотрудничать с некоммерческими организациями. А недовольство можно высказать в ходе конструктивного диалога, не приходя на митинг, - считает Сергей.

Также юноша отметил, что в нашем открытом государстве можно вступить в конструктивный диалог с властью и эти методы, по его мнению, действительно работают.