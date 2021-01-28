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Коронавирус Covid-19

Врачи из Тольятти сдали кровь и пополнили запас антиковидной плазмы для больных коронавирусом

В Самарской области продолжают пополнять банк антиковидной плазмы
Наталья АРТЯКОВА
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Сдать кровь может человек, переболевший коронавирусом, или тот, кто прошел вакцинацию

Сдать кровь может человек, переболевший коронавирусом, или тот, кто прошел вакцинацию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медработники Тольяттинской городской клинической больницы №2 посетили отделение Самарской областной клинической станции переливания крови в Тольятти и сдали плазму с антителами к COVID-19 для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией.

- Участие в донорстве антиковидной плазмы - это возможность помочь людям, которые в этом нуждаются, - рассказал заведующий отделением нейрохирургии тольяттинской городской больницы.

Лечение пациентов с коронавирусом плазмой, совместно с лекарственной терапией, уже приносит положительные результаты. Плазму в регионе заготавливают уже почти 2 месяца. Одним из первых, кто сдал кровь, стал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В настоящее время все больше людей приходят на станции переливания крови, чтобы пополнить ряды доноров и помочь тем, кто находится сейчас в больницах.

- Прежде чем попасть в лечебное учреждение, вся заготовленная плазма проходит тщательное обследование, еще на этапе отбора донора, после чего заготовленный компонент подвергается процедуре вирусинактивации, - объяснили в правительстве Самарской области.

На данный момент в регионе уже заготовлено более 150 доз антиковидной плазмы, из которых половина передана в медицинские учреждения.

Отметим, что донором может стать человек, который переболел коронавирусом или прошел вакцинацию от COVID-19. Более подробно о том, как стать донором и где сдать кровь на плазму, можно узнать на официальном сайте Службы крови Самарской области.