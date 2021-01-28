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Губернатор Самарской области обязал работодателей отправить беременных на дистанционку

Губернатор Дмитрий Азаров подписал соответствующее постановление
Валерий СОКОЛОВ
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Беременных переводят на удаленную работу

Беременных переводят на удаленную работу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительницы Самарской области, которые готовятся стать мамами, обратились к губернатору Дмитрию Азарову с просьбой перевести беременных на удаленную работу в период пандемии. Мнение женщин было услышано, однако до сегодняшнего дня решение носило лишь рекомендательный характер.

- Сегодня, 28 января, мы приняли решение об обязательном переводе беременных на «дистанционку», как только это позволили сделать изменения в трудовом кодексе РФ, - отметил глава региона.

Помимо этого, постановление, подписанное губернатором Самарской области, продлевает действующие ограничения до 14 февраля 2021 года. Это значит, что продолжает действовать самоизоляция для людей в возрасте 65+, а дети до 18 лет не могут посещать торговые центры без сопровождения взрослых.