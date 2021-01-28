В Самарской области директор задолжал своим подчиненным более 5 миллионов рублей

Целью преследования экономических преступлений является восстановление справедливости в отношении пострадавших Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новокуйбышевске завершили расследование уголовного дела по факту полной невыплаты заработной платы восьмерым работникам ФРВК «Нова». По материалам дела следует, что в 2019 году исполнительный директор компании в Новокуйбышевске не выплачивал своим сотрудникам заработную плату на общую сумму 5 миллионов 400 тысяч рублей.

- Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в мировой суд для рассмотрения по существу, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

Следователи отмечают, что уголовное преследование за экономические преступления не ставит перед собой цель изолировать неплательщика от общества, а в первую очередь восстановить справедливость и возместить ущерб пострадавшим.