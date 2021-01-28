На шестерых подростков, которые участвовали в несанкционированном митинге, составлены административные протоколы

За участие в несогласованных публичных мероприятиях предусмотрена административная и уголовная ответственность Фото: Ольга НОВИКОВА

28 января в Самаре прошло внеочередное совещание городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, председателем которого стала мэр Самары Елена Лапушкина. На заседании присутствовали городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Главной темой обсуждения стало участие несовершеннолетних в несанкционированных акциях.

- Вовлечение школьников в политические акции - недопустимо и безответственно, подчеркнула Елена Лапушкина с отсылкой на несанкционированный митинг 23 января в Самаре.

Мэр города напомнила о поставленных губернатором задачах по принятию исчерпывающих мер в части недопущения вовлечения детей в противоправную деятельность. Елена Лапушкина поставила задачу провести ряд профилактических мероприятий, направленных на информирование учащихся и их родителей об ответственности.

В ходе заседания начальник отделения по делам несовершеннолетних Управления МВД РФ по городу Самаре Людмила Сараева рассказала о задержанных на несанкционироованной акции 23 января 2021 года в Самаре.

- В настоящее время в отношении 6 подростков составлены административные протоколы. Также составлено 11 протоколов в отношении родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей, - рассказала начальник отделения по делам несовершеннолетних.

Административные материалы в отношении подростков и родителей будут рассмотрены на заседаниях районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Елена Лапушкина поспросила членов комиссии тщательно обдумать принимаемые решения и постараться не передавить и оттолкнуть, а завоевать доверие и стать друзьями.