В Самаре подлили коронавирусные ограничения до 14 февраля

Ограничения продлили еще на 2 недели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

28 января 2021 года на сайте правительства Самарской области было опубликовано постановление о коронавирусных ограничениях в регионе, подписанное губернатором Дмитрием Азаровым.

Исходя из документа, режим повышенной готовности, который был введен в конце октября прошлого года, будет продлен до 14 февраля 2021 года. В частности это касается самоизоляции для жителей Самарской области старше 65 лет, а также запрета на посещение торговых центров детьми без сопровождения взрослых.

Помимо этого, в новом постановлении указано, что работодатели обязаны перевести на удаленную работу не менее 30% штатных сотрудников, в том числе работников с хроническими заболеваниями, а также тех, кто перенес инфаркт или инсульт. Также было принято решение перевести на дистанционный режим работы беременных женщин.