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Происшествия

Жителя Самарской области отправят в колонию за публичное оскорбление и избиение полицейского

Пьяный дебошир оскорбил полицейского, а том ударил его головой в переносицу
Наталья АРТЯКОВА
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В результате драки, полицейский получил сотрясение мозга

В результате драки, полицейский получил сотрясение мозга

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Происшествие произошло в Алексеевском районе Самарской области в ночь с 3 на 4 июня. По материалам дела, местный житель села Алексеевка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, публично оскорбил полицейского, находящегося при исполнении.

Сотрудник полиции попытался словесно прекратить противоправное деяние нетрезвого мужчины, но тот нанес патрульному удар головой в переносицу, а после ударил кулаком в висок. В результате у полицейского диагностировали сотрясение мозга.

Нефтегорский районный суд Самарской области признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3,2 года, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

- В настоящее время приговор в законную силу не вступил, - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

Криминал