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В Самарской области КАМАЗ сбил детей и скрылся с места ДТП

Дети получили травмы и были доставлены в больницу
Наталья АРТЯКОВА
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Пострадавших доставили в больницу с различными травмами

Пострадавших доставили в больницу с различными травмами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов произошло рано утром, 28 января, в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, водитель на грузовом автомобиле КАМАЗ допустил наезд на детей на автодороге Вязники-Коханы, а после скрылся с места происшествия.

- В результате ДТП пешеходы 2006 и 2010 годов рождения получили телесные травмы и были доставлены в больницу, где им назначили стационарное лечение, - рассказали полицейские.

В настоящее время личность 44- летнего водителя установлена. Полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ДТП