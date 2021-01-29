В Самарской области КАМАЗ сбил детей и скрылся с места ДТП

Пострадавших доставили в больницу с различными травмами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов произошло рано утром, 28 января, в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, водитель на грузовом автомобиле КАМАЗ допустил наезд на детей на автодороге Вязники-Коханы, а после скрылся с места происшествия.

- В результате ДТП пешеходы 2006 и 2010 годов рождения получили телесные травмы и были доставлены в больницу, где им назначили стационарное лечение, - рассказали полицейские.

В настоящее время личность 44- летнего водителя установлена. Полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.