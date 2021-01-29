В Самаре находчивый вор помечал пустые квартиры рекламными наклейками

Преступник выносил из пустующих квартир деньги, ювелирные украшения и старинные ценные вещи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре осудили квартирного вора, который ограбил 2 квартиры, используя наклейки «Додо пицца». По версии следствия, мужчина устанавливал «маячки» на входные двери квартир, по которым определял, есть ли в квартире проживающие на момент ограбления. Для маскировки он клеил рекламные наклейки также на глазки соседних входных дверей.

- Из квартир он похищал деньги, ювелирные изделия. В числе похищенного преступником - коллекция монет стоимостью свыше 150 тысяч рублей. Общая сумма причиненного ущерба превысила 670 тыс. рублей, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Полицейские изъяли с места преступления фрагменты используемых наклеек «Додо пицца» и с помощью комплексной экспертизы снятых генетических профилей установили личность преступника. Им оказался ранее судимый местный житель.

- В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело в совершении преступлений, предусмотренных подпунктами «а,в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере», - отметили в прокуратуре.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.