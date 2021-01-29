На 29 января в Самарской области плюс 277 инфицированных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области коронавирусом заболели еще 277 человек. Таким образом, общее количество заразившихся в регионе с начала пандемии составляет 39 686 человек.

Успешно завершили лечение 36 677 жителей Самарской области, в том числе за прошедший день с коронавирусом справились 275 пациентов.

За сутки в Самарской области скончались два пациента, у которых был подтвержден опасный вирус. Всего в Самарской области, на 29 января, скончались 810 человек с коронавирусной инфекцией.