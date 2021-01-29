В Самаре ищут сотрудников на две вакансии с заработной платой 300 тысяч рублей

Чаще всего «дорогие» вакансии в январе встречаются в сферах «Продажи», «ИТ, телеком» и «Строительство» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На популярном сайте по подбору вакансий и сотрудников появилось два предложения для соискателей, где обещают зарплату в 300 тысяч рублей. Обе фирмы работают в сфере информационных технологий.

Компания из Санкт-Петербурга предлагает самарцам вакансию операционного директора в торгово-производственное предприятие. Для того чтобы зарабатывать от 190 до 300 тысяч соискатель должен иметь ключевые навыки операционного управления, уметь анализировать бизнес показатели и управлять бизнес процессами. Также необходимо иметь опыть работы в коммерческой структуре от 3-х лет.

Вторая вакансия на должность «Тимлида» в организацию по разработке мобильных и веб-приложений для рынков США и Великобритании. Работодатель готов платить от 180 до 300 тысяч за навыки «Тимлидинга» и знание английского языка. Соискатель должен иметь опыт работы руководителем командой разработчиков от 2-х лет, а также больше трех лет разрабатывать веб-приложения.

Как отмечают эксперты крупнейшего онлайн-рынка вакансий, в Самарской области с начала 2021 года появилось более 155 «дорогих» вакансий, где обещают зарплату от 185 тысяч рублей. Интересно, что в прошлом году в этот же период в Самаре было открыто в 3,5 раза меньше таких предложений.