Полицейские Самары предупредили, что за участие и призыв к несанкционированным митингам грозит ответственность

Самарская полиция разъясняет, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ГУ МВД по Самарской области опубликовали официальную информацию, в которой предупредили, что за призывы, организацию и участие в несанкционированных мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

Полицейские рассказали, что в ходе несогласованной акции, прошедшей в минувшую субботу на территории Самары, правоохранительные органы установили и привлекли к ответственности нарушителей несанкционированных публичных мероприятий.

- Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, - предупредили сотрудники МВД.

ГУ МВД по Самарской области призывает жителей Самары не поддаваться на провокации и не принимать участия в несогласованных митингах. Полицейские напомнили, что по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия» нарушителю грозит наложение административного штрафа на граждан в размере до тридцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до пятидесяти часов, или административный арест на срок до десяти суток; на должностных лиц - до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - до двухсот тысяч рублей.

- В случае нарушения участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ч.5. ст. 20.2 КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа в размере до двадцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до сорока часов, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.