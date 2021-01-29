Жительница Самары обвинила своего знакомого в изнасиловании и требует с него 150 тысяч рублей

По факту случившегося проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители Самары разбираются с заявлением 26-летней местной жительницы. Она сообщила, что днем 27 января над ней надругались в квартире дома на улице Александра Матросова.

- По предварительной версии, девушка - инвалид 2-й группы - распивала спиртное вместе со своим 22-летним знакомым. Он вступил с ней в половую связь. Она покинула квартиру и написала заявление, в котором говорит об изнасиловании и требует с обидчика 150 тысяч рублей в качестве моральной компенсации, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

На месте происшествия произведен осмотр. Изъяты возможные вещественные доказательства. Хозяин жилплощади уверяет, что все было по обоюдному согласию.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. По ее итогам будет принято решение об уголовном деле.