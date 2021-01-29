Самарские горнолыжники прокачали за каникулы 1 Тб интернет-трафика

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Самой мобильной «горнолыжкой» стал курорт «Хвалынский» в Саратовской области. Такие данные приводят аналитики оператора.

Пандемия скорректировала планы жителей Приволжского округа на новогодние каникулы. Вместо заграничных пляжей они выбрали местные курорты и базы в горах. Всего в 13 мест отдыха приехало более 2 млн абонентов МегаФона.

Во время занятий зимними видами спорта фанаты лыж и сноубордов скачали четыре десятка терабайт интернет–трафика и проговорили 1,2 млн минут, совершили 40 млн звонков. Самые «качающие» катались в Башкортостане, Саратове и Нижнем Новгороде.

Рекордсменом по голосовому и интернет трафику стал курорт «Хвалынский» Саратовской области. Его гости предпочитают дольше всех разговаривать по телефону –все вместе они проговорили почти 300 000 минут, а количество использованного ими интернет-трафика достигло 5,5 Тб.

Для отдыха и общения в сети чаще всего гости курортов выбирали Instagram, Odnoklassniki и Vkontakte. Что касается мессенджеров, то самым популярным у горнолыжников оказался Telegram, в отличие от остальных россиян, предпочитающих WhatsApp*.

На самарском горнолыжном комплексе СОК в п. Красная Глинка, перед каникулами, МегаФон провел комплексную модернизацию сети и обеспечил скорость мобильного интернета 60 Мбит/с. Это позволило самарцам прокачать за первые 10 дней года на горных склонах более 1 Тб интернет-трафика.

*Согласно анализу ПАО «МегаФон» трафика самых популярных мессенджеров у россиян (январь, 2021г).