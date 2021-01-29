926 медалей завоевали спортсмены Самарской области в 2020 году

В 2020 году в сборные России по разным видам спорта попали 786 спортсменов. Фото: министерство спорта Самарской области.

Министерство спорта Самарской области подвело итоги 2020 года. Несмотря на коронавирусные ограничения, в регионе смогли провести 550 физкультурно-спортивных мероприятий. Спортсмены области завоевали 926 медалей на всероссийских, европейских и мировых соревнованиях, 786 спортсменов самарского региона входили в составы сборных команд России. Такие цифры во время прямого эфира озвучила замминистра спорта 63 региона Лидия Рогожинская.

- Несмотря на трудности, связанные с коронавирусом, нам удалось провести целый ряд крупных мероприятий, например, этап Кубка мира по сноукайтингу, чемпионат России по велосипедному спорту, этап Кубка России по фигурному катанию и многие другие. В непростой ситуации были наши спортсмены, которые из-за ограничений долгое время не могли тренироваться в обычном режиме. Тем не менее наши ребята после возобновления стартов смогли показать высокий результат на всероссийском и международном уровне, достойно представив честь региона и страны», - отметила заместитель министра спорта.

Также в Самарской области за прошлый год благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография было построено 33 спортивных объекта — 23 универсальные спортивные площадки, 5 площадок ГТО, реконструировано футбольное поле на стадионе «Салют» в Самаре, открыли физкультурно-оздоровительный комплекс «Батут» в Тольятти и ледовый каток в Похвистнево. В этом году планируется сдать в эксплуатацию легкоатлетический манеж в Тольятти, новый Дворец спорта в Самаре, новые спортивные площадки и площадки ГТО. Около стадиона «Самара Арена» продолжается строительство футбольного манежа, весной ожидается старт возведения лыжероллерной трассы на базе УСЦ «Чайка»

Впереди Олимпиада в Токио. От Самарской области в составе кандидатов в сборную России входит 52 спортсмена. Еще 11 человек готовятся к Паралимпийским играм. Это еще не окончательные цифры, так итоговый состав сборной будет утверждаться по итогам отборочных соревнований.