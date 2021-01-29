Самарский губернатор поддержал инициативу назвать улицу в часть Ланового

Василий Лановой часто посещал Самару и участвовал в Параде Памяти

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал инициативу назвать одну из улиц Самары именем Василия Ланового.

Советский и российский актер Василий Лановой скончался на 88-м году жизни 28 января. Артист часто посещал Самару и участвовал в Параде Памяти на площади Куйбышева.

- Василий Семенович бывал у нас постоянно, он был главным человеком и лицом этого парада. Я ему благодарен за внимание к жителям Самарского региона. Искренне сопереживаю такой утрате, - сказал Дмитрий Азаров.

Жители города предложили назвать именем Ланового одну из улиц. Глава региона подчеркнул, что необходимо ответственно подойти к принятию этого решения и обязательно посоветоваться с людьми, так как переименование улицы может создать некоторые неудобства для самарцев. Как отметил губернатор, нельзя допустить, чтобы светлая память о народном артисте вызывала хоть малейшее недовольство.