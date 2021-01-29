Автомобили самарских автоволонтеров помоют бесплатно

Машины "скорой помощи" и автоволонтеров можно помыть бесплатно

Несколько автомоек Самары готовы обеспечить бесплатную и бесконтактную мойку для автомобилей "скорой помощи" и машин мобильных бригад автоволонтеров "Единой России". Дисконтные карты на мойку получили четыре бригады самарских добровольцев. Чистоту и дезинфекцию транспорта медиков и волонтеров обеспечивали автомойки "Лидер" и "Заря". Теперь к ним присоединился и автомоечный комплекс "АкваБот" на Московском шоссе.

"Волонтер получает одноразовую карту на одну бесплатную мойку, отдает ее администратору, и на выбор может помыть автомобиль на мойке самообслуживания или на автоматической роботизированной мойке. Такая мойка - быстрая и бесконтактная. Среднее время мойки роботом до 10 минут, что позволяет сократить время в очереди и медицинским автомобилям, и наших волонтеров не заставит долго ждать. Это очень удобно, быстро и гигиенично. Минимум контактов: водителю можно не выходить из машины, участвовать в процессе мойки или контактировать с персоналом автомойки. Автомобили волонтеров и "скорой помощи" мы обслуживаем вне очереди", - объяснил принцип работы "АкваБота" Александр Перевалов, добровольный помощник Объединенного волонтерского центра.

Самарские автоволонтеры постоянно находятся с медучреждениями Самары. Они готовы отвезти врача к пациенту, купить и доставить продукты, лекарства, горячие обеды.

Движение автволонтеров развивается в регионе, мобильные бригады помощи врачам созданы в Тольятти, Новокуйбышевске и Жигулевске.