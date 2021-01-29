Жители Самары не хотят памятник царю-освободителю

Вот так выглядел памятник императору

Жители Самары не хотели бы, чтобы в городе появился памятник императору Александру II. Раньше до революции такой монумент стоял на Алексеевской площади. Затем сам памятник демонтировали и по легенде утопили. А на пьедестал вознесли товарища Ленина.

Теперь снова начались разговоры о том, что царя-освободителя народу нужно вернуть, восстановив историческую справедливость. Мнения есть разные: кто-то предлагает подвинуться Владимиру Ильичу, кто-то согласен, что место нужно поискать другое.

Но в целом жители идею не слишком одобрили: в голосовании в ВК читатели "КП-Самара" высказались негативно. Больше половины опрошенных считают, что памятник императору в нашем городе не нужен. Еще треть полагают, что если и ставить его, то лишь на площади Революции. И лишь 10% отметили, что памятник нужен где-то в ином месте.

Свой выбор горожане объяснили: они считают, что есть и другие направления, в которые стоит вкладывать деньги.

- Если энергию девать некуда, можно Шостаковича вместо Куйбышева поставить. Он уже готовый, - пошутила жительница Самары Екатерина Елизарова. И вот эту идею многие оценили гораздо выше.

А что думаете об этом вы?