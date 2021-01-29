Полиция не увидела преступления в том, что пьяный отец ударил сына-подростка битой по голове

Горе-папашу отпустили домой срезу после того, как он немного протрезвел Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Жигулевске полиция не стала возбуждать уголовное дело в отношении Павла С., который 18 ноября прошлого года избил 15-летнего сына.

- Он спрятал от пьяного отца бутылку водки, а тот начал скандалить из-за этого, потом напал на сына: сначала ударил его кулаком в глаз, а потом схватил биту и ею начал наносить мальчику удары по голове, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Горе-папашу задержали, биту изъяли. Но арестовывать мужчину не стали и, после того, как он протрезвел, отпустили домой.

Проверка по факту произошедшего длилась до недавнего времени. В итоге эксперты пришли к выводу, что 15-летний подросток не получил сколько-нибудь серьезных травм, которые можно было бы квалифицировать даже как причинение легкого вреда здоровью. После этого местные полицейские вынесли отказ в возбуждении уголовного дела на его отца.