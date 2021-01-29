"Стриж" из Самары в Питер с 15 марта не будет останавливаться в Москве

Поезд из Самары в Питер будет ехать немного быстрее

Самарский "Стриж" до Санкт-Петербурга с 15 марта будет следовать без остановки в Москве, на Курском вокзале. Изменение в расписании связано с строительством новых путей на линии Москва Каланчеевская - Москва Курская.

Пассажирам в РЖД сообщают, что поезд через Москву будет ехать по третьему пути Московского центрального кольца. Из-за отмены остановки поезд будет приезжать в Петербург немного раньше. Напомним, что в целом он проводит в пути около 19 часов, это в два раза быстрее, чем маршрут 337й. Поезд курсирует через день, он отправляется в 01.20 из Самары, теперь в пути он будет проводить на 15 минут меньше.

В составе "Стрижа" 20 вагонов, два их них сидячие, пять - СВ и отдельными туалетами и душами в купе, и 5 купейных вагонов.

Ранее КП-Самара показывала, как выглядит поезд до Питера.