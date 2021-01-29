В Тольятти сотрудника колонии задержали после получения взятки

Следователи уже возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

19 января в Тольятти полицейские с поличным задержали сотрудника исправительной колонии №16 Вячеслава Б. По иронии судьбы 29-летний задержанный занимал должность младшего инспектора группы надзора отдела безопасности колонии.

- В «Приоре», припаркованной у супермаркета, он получил 15 тысяч рублей и два мобильника, которые он обещал пронести на территорию колонии и передать осужденному, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Молодого человека задержали с поличным, мобильник и наличку изъяли, а 28 января в одном из подразделений регионального Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки». Сотруднику ФСИН теперь грозит реальное лишение свободы, разумеется, если его вина будет доказана в суде. Признает ли он вину, пока доподлинно не известно.