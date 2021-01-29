В Самаре объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра

Ожидаются порывы ветра до 18 м/с Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В субботу днем, 30 января, ожидается усиление ветра с порывами до 15-18 м/с. Неблагоприятные погодные условия ожидаются с сохранением вечером.

Во время сильного ветра не рекомендуют прятаться за стенами домов, поскольку с крыш могут падать кровельные материалы. Не стоит находиться рядом с рекламными щитами, деревьями, остановками общественного транспорта. Лучше прятаться в подъездах домов и подземных пешеходных переходах.

По данным Приволжского УГМС, в выходные ожидается от 0 до -6 градусов днем и до -7 градусов ночью.