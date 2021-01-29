В Чапаевске будут судить работника, напарник которого погиб при обрушении стены в полиции

В Чапаевске в суд передано уголовное дело в отношении работника, напарник которого погиб при обрушении стены в отделе полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чапаевске в суд передано уголовное дело в отношении работника, напарник которого погиб при обрушении стены в отделе полиции. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

Стена обрушилась в январе прошлого года, когда двое мужчин делали ремонт в помещении для содержания задержанных. По версии следствия, обвиняемый стал разрушать перфоратором нижнюю линию кирпичной кладки, в результате чего стена обвалилась на второго рабочего. Тот в результате полученных травм скончался.

Было возбуждено дело по факту причинения смерти по неосторожности. В случае, если вина мужчины будет доказана, ему грозит до двух лет лишения свободы.