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В Чапаевске будут судить работника, напарник которого погиб при обрушении стены в полиции

Виновному грозит до двух лет лишения свободы
Вячеслав СОРОКИН
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В Чапаевске в суд передано уголовное дело в отношении работника, напарник которого погиб при обрушении стены в отделе полиции

В Чапаевске в суд передано уголовное дело в отношении работника, напарник которого погиб при обрушении стены в отделе полиции

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чапаевске в суд передано уголовное дело в отношении работника, напарник которого погиб при обрушении стены в отделе полиции. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

Стена обрушилась в январе прошлого года, когда двое мужчин делали ремонт в помещении для содержания задержанных. По версии следствия, обвиняемый стал разрушать перфоратором нижнюю линию кирпичной кладки, в результате чего стена обвалилась на второго рабочего. Тот в результате полученных травм скончался.

Было возбуждено дело по факту причинения смерти по неосторожности. В случае, если вина мужчины будет доказана, ему грозит до двух лет лишения свободы.