Восемь пострадавших в крупной аварии в Самарсккой области в тяжелом состоянии

В крупной аварии под Сызранью погибло 10 человек

В крупной аварии с грузовиком и микроавтобусом в Самарской области 10 человек погибли, 15 пострадали. Десять пострадавших доставлены в больницу, из них 8 – в тяжелом состоянии, сообщили в региональном минздраве.

Авария произошла в пятницу, 29 января, в Сызранском районе. На трассе М-5 у фуры занесло прицеп, в результате чего произошло столкновение с микроавтобусом «Ситроен» и легковым автомобилем «Шевроле Нива».

На месте происшествия работают спасатели, выясняются причины произошедшего, возбуждено уголовное дело. Для эвакуации пострадавших привлекали санавиацию. По имеющимся данным, автобус был рейсовым.

Причины произошедшего выясняются, данные по погибшим и пострадавшим уточняются.