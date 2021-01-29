Появилось видео крупной аварии под Самарой с десятью погибшими

Десять человек погибло в аварии под Сызранью

Появилось видео крупной аварии в Самарской области, в котором погибли 10 человек.

Авария произошла в пятницу, 29 января, в Сызранском районе. На трассе М-5 у фуры занесло прицеп, в результате чего произошло столкновение с микроавтобусом «Ситроен» и легковым автомобилем «Шевроле Нива». По имеющимся данным, автобус был рейсовым.

В результате 10 человек погибли, 15 пострадали. Десять пострадавших доставлены в больницу, из них 8 находятся в тяжелом состоянии. Для эвакуации привлекалась санавиация.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В настоящее время выясняются причины произошедшего. На месте организовано реверсивное движение.