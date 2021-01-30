Стало известно, кто погиб в жутком ДТП с фурой и автобусом под Сызранью

Вместо автобуса осталась груда металла

Стало известно, кто именно погиб в страшном ДТП с фурой и автобусом под Сызранью. Как рассказали следователи, в числе погибших сам водитель пассажирского автобуса, который следовал по маршруту Сызрань - пос. Красный. По данным силовиков, он имеет серьезный водительский стаж, давно работал на маршруте и сам является жителем поселка, куда следовал автобус.

Пока точно неизвестно, сколько пассажиров было в автобусе. По некоторым данным, их могло быть больше, чем проданных билетов. Как до этого сообщили в СК РФ, уже известно, что погибли 12 человек, еще 12 пострадали и оказались в больнице. Среди погибших - пассажиры автобуса, все совершеннолетние.

Водитель фуры по данным следователей является гражданином Таджикистана, сам грузовик тоже имеет иностранные номера. О его стаже вождения ничего не известно.

Следователи на данный момент рассматривают две версии ДТП: по одной из них, в аварии виноват водитель фуры, по другой - автобуса. Судя по картинке с места событий, скорее стоит предполагать, что занесло именно хвост грузовика - сам прице и он со всего размаху ударил по передней части автобуса. Она смята практически в гармошку - погибли именно пассажиры, сидевшие впереди.

Доставать тела и пострадавших людей пришлось спасателям. У выживших серьезный психологический шок, им понадобилась помощь специалистов. Как минимум 2 человек скончались уже в больнице. Сейчас за жизнь пациентов сражаются врачи из областного центра. Пятеро человек находятся в реанимации. На месте присутствует министр здравоохранения Армен Бенян.