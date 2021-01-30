Пострадавших в ДТП с фурой и автобусом под Сызранью доставят в Самару на вертолете

ДТП шокировало всех Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Врачи продолжают бороться за жизни людей, выживших в жуткой аварии под Сызранью, которая произошла вечером в пятницу 29 января. Напомним, что в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса погибли 12 человек - 10 на месте, еще двое в больнице.

Сейчас 11 выживших находятся в реанимации. Как сообщает министр здравоохранения региона Армен Бенян, среди них полугодовалый ребенок. Его состояние тяжелое, но стабильное.

Малыша в ближайшее время под наблюдением медиков доставят в областную детскую больницу, расположенную в Самаре. В региональный центр планируют отправить еще четырех пациентов.

Как стали известно "КП-Самара" от источника, знакомого с ситуацией, сейчас недалеко от стадиона "Самара Арена" готовят площадку для посадки вертолета с пострадавшими. Именно оттуда их будут перевозить в медучреждение.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Расследованием занимаются в центральном аппарате СК РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стало известно, кто погиб в жутком ДТП с фурой и автобусом под Сызранью

Оперативники рассказали, выжил ли водитель фуры и кто пострадал больше всего (подробности)