Траур по погибшим в ДТП в Самарской области объявлен 31 января 2021 года

В аварии погибли 12 человек Фото: Предоставлено "Комсомолке"

31 января 2021 года объявлен днем траура по погибшим в жутком ДТП в Самарской области, в котором погибли 12 человек. Такое решение принял губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Трагедия произошла накануне, 29 января, под Сызранью. На трассе М-5 "Урал" в районе села Заборовка столкнулись фура "ДАФ" и микроавтобус "Ситроен". Большинство жертв аварии -

жители посе лков Репьевка, Крупозавод, Красносельск Новоспасского раи она Ульяновского региона.

- Десять наших земляков погибли, пятеро получили серье зные травмы и находятся в Сызранскои ЦГБ, - отметил Морозов.

Политик уже пообещал оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших. Также он поблагодарил за содействие власти Самарской области.

Напомним, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело. Сейчас расследованием занимаются в центральном аппарате СК РФ. По предварительной версии, столкновение произошло после того, как у водителя грузовика занесло полуприцеп.

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