В разбившейся под Сызранью маршрутке были спешившие к родным жители Ульяновской области

В разбившейся маршрутке погибли 12 человек, остальные - в реанимации

В маршрутке Сызрань-Репьевка-Красносельск- пос. Красный, которая разбилась под Сызранью в ДТП с фурой 29 января, были в основном жители Ульяновской области. Об этом сообщил губернатор Сергей Морозов.

- Большинство жертв этои ужаснои аварии - жители посе лков Репье вка, Крупозавод, Красносельск Новоспасского раи она Ульяновскои области, - написал он в своем аккаунте.

На сайте Сызранского автовокзала этот маршрут значится под номером 2418. Отправляется из Сызрани он в 18.30. Авария на повороте после Заборовки произошла около семи часов вечера. Шел снег, погодные условия не позволяли ехать быстро. ДТП по предварительной версии произошло из-за того, что прицеп фуры занесло на заснеженной трассе.

В основном этим рейсом домой - к родным и близким - люди возвращались после работы. В микроавтобусе была семья с полугодовалым ребенком, а также люди разных возрастов. Имена восьми погибших уже названы. Среди них и водитель автобуса, житель одного из сел на маршруте Сергей Осокин.

КП-Самара приносит соболезнования жителям соседней области, которые потеряли близких людей.