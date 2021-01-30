В минздраве рассказали о состоянии пострадавших в жутком ДТП под Сызранью

Последствия аварии оказались жуткими

В министерстве здравоохранения Самарской области поделились последними данными о пострадавших в жутком ДТП на трассе М-5 "Урал" под Сызранью 29 января 2021 года. напомним, что в результате столкновения фуры "ДАФ" и микроавтобуса "Ситроен" погибли 12 человек. 11 сейчас находятся под наблюдением врачей.

- 10 пострадавших находятся в Сызранской больнице. Состояние двоих оценивается как средней степени тяжести, остальные в тяжелом состоянии, - отметили медики.

Полугодовалый ребенок, также получивший серьезные травмы в этом ЧП, ночью переведен в областную больницу. Его состояние оценивают как стабильно тяжелое.

5 пациентов из Сызрани сейчас готовят к эвакуации в медучреждения региона для оказания специализированной помощи. Как передают корреспонденты "КП-Самара", работающие на месте событий, в сторону города проехали несколько реанимобилей.

Автобус выехал из Сызрани в 18:30. Он двигался по ежедневному рейсу до поселка Красный. По предварительной версии, фуру занесло, и ее прицеп выскочил на встречную полосу. В условиях гололеда столкновения избежать не удалось. В обстоятельствах трагедии сейчас разбираются следователи СК РФ.

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