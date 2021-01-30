В Самарской области коронавирусом заразились еще 305 человек

Распространение коронавирусной инфекции в Самарской области продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30 января 2021 года в Самарской области подтвердились еще 305 случаев заражения коронавирусом. Такие данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

Общее количество инфицированных с начала пандемии в регионе теперь 39991. Вылечились 36953 человека. 276 пациентов закончили лечение в минувшие сутки.

К сожалению, не обходится пока без жертв. За день в губернии скончались еще два местных жителя, у которых был подтвержден опасный недуг. Всего от covid-19 с весны прошлого года умерли 812 человек.

Борьба с вирусом продолжается. Медики просят не забывать о мерах предосторожности, не посещать массовые мероприятия, носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.