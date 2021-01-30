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На месте страшного ДТП в Самарской области почти ничего не напоминает о трагедии

На трассе М-5 "Урал" в полукилометре от села Заборовка Сызранского района ликвидировали последствия смертельной аварии
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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На месте аварии почти не осталось ее следов

На месте аварии почти не осталось ее следов

Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Экстренные службы закончили работать на месте жуткой аварии на трассе М-5 "Урал" в Самарской области. Вечером 29 января в полукилометре от села Заборовка Сызранского района столкнулись фура и рейсовый микроавтобус, следовавший в сторону Ульяновска. Погибли 12 человек. За жизнь 11 пассажиров сейчас борются врачи.

- Практически ничего не напоминает о трагедии. Уже все убрано, только несколько обломков бампера в снегу. Дорогу посыпали песком, - передает корреспондент "КП-Самара" с места событий.

Журналист "Комсомолки" отмечает, что участок, на котором произошла авария, прямой. По бокам высокие деревья, поэтому вряд ли ветер мог сильно повлиять на случившееся.

По предварительной версии полицейские, у фуры после заноса на встречную полосу выскочил полуприцеп. Маршрутка врезалась в него. Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются следователи.

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