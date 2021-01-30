Футболисты "Акрона" из Тольятти сыграют с участником Лиги Европы

"Акрон" проводит второй матч на сборах в Турции

В воскресенье 31 января футбольный клуб "Акрон" из Тольятти проведет второй контрольный матч на сборах в Турции. Соперником выступит девятикратный чемпион Болгарии "Лудогорец" из Разграда, выступавший в Лиге Европы и в прошлом году громивший там московский ЦСКА со счетом 5-1.

Красно-черные должны были играть 1 февраля с казахстанским "Кайсаром", но оппонент не смог вылететь на сборы. Эту встречу отменили.

Как сообщает пресс-служба российской команды, спарринг с болгарами состоится в это воскресенье и начнется в 18:30 по самарскому времени.