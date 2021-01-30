Шестеро пострадавших в ДТП с маршруткой под Сызранью сейчас на ИВЛ

Главы регионов пообщались с родителями пострадавших в ДТП девочек

Шесть человек из пострадавших в ДТП с маршруткой и грузовиком под Сызранью 29 января 2021 года сейчас находятся в больнице и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего в Сызранской городской больнице сейчас 10 человек, двое в состоянии средней тяжести, восемь - в реанимации. На месте ДТП погибли 10 человек, двое скончались уже в больнице.

Среди пострадавших полугодовалый мальчик, которого доставили в детскую областную больницу в стабильно тяжелом состоянии. Также в маршрутке, угодившей под прицеп грузовой фуры, были две сестры Агаповы - девочек дома ждали родители, они ехали с учебы. К счастью, они выжили. Родители приехали в больницу и главврач дал им все необходимые объяснения. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объяснил, что самое страшное позади и девочки обязательно должны поправиться.

Все родные и близкие пострадавших и погибших уже получили психологическую помощь. У них есть прямой телефон главного врача, к которому они могут обратиться в любой момент. Для размещения родных пострадавших отвели санаторий "Отдых", но сейчас там пусто, все предпочли вернуться домой.

Напомним, что по решению властей все семьи погибших получат миллион рублей, а пострадавшим выплатят от 100 тыс рублей. Министр здравоохранения рассказал, что в дальнейшем больных, когда их состояние стабилизируется, переведут в областные больницы, многим нужно будет залечивать переломы. Если появится необходимость, их переведут в федеральные медицинские учреждения.