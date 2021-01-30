Водителя фуры, попавшей в смертельное ДТП с маршруткой в Самарской области, задержали

Фура до сих пор на месте ДТП Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах страшного ДТП, произошедшего в Сызранском районе Самарской области. Напомним, что вечером 29 января на трассе М-5 "Урал" в результате столкновения фуры "ДАФ" и микроавтобуса "Ситроен" погибли 12 человек, еще более 10 пострадали.

Сейчас на месте аварии остался только тот самый грузовик, перевозивший несколько тонн бананов в Казахстан. На прицепе отчетливо виден след от удара. Рядом с машиной сейчас находится представитель перевозчика, ждет, когда ему разрешат забрать груз.

Как стало известно журналистам "КП-Самара", 31-летний мужчина, накануне управлявший фурой, задержан. Сейчас он находится в изоляторе, с ним работают правоохранители. Они пытаются разобраться, как его транспортное средство оказалось на встречной полосе.

По факту нарушения ПДД, повлекшего смерть людей, возбуждено уголовное дело. Расследованием занимаются в СК РФ.

Как "Комсомолка" сообщала ранее, семьям погибших уже пообещали выплатить по одному миллиону рублей. По сто и двести тысяч выделят пострадавшим. Завтра в Самарской и Ульяновской областях дни траура.