3 февраля в Самаре перекроют движение по улице Ново-Садовой

3 числа начнут ремонтировать дублер, по которому будет открыто движение во время основных работ Фото: СОЦСЕТИ

В областной столице в ближайшие дни стартует реконструкция одной из важных магистралей города. Речь идет о дороге на улице Ново-Садовой.

Как сообщают в министерстве транспорта региона, с 3 февраля 2021 года с семи часов утра будет ограничено движение по дублеру Ново-Садовой, по четной стороне - от дома № 184 до № 180.

- На участке от ул. 6-ая Радиальная до ул. XXII Партсъезда начинаются работы по реконструкции ул. Ново-Садовая. Будьте внимательны! - предупредили чиновники.

Когда появятся полноценные дублеры, то будет перекрыта основная дорога на Ново-Садовой. Ремонтные работы планируют завершить в 2023 году. Выполняет их подрядчик "СамараТрансСтрой".