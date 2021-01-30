На просмотр в "Крылья Советов" прибыл молодой нападающий

В "КС" на просмотре очередной нападающий Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

"Крылья Советов" продолжают второй тренировочный сбор в турецком Белеке. Команда занимается в двухразовом режиме - утром и вечером. Игорь Осинькин и его штаб проводят как тактические, так и игровые упражнения.

Вместе с общей группой работают Владислав Сарвели и Денис Якуба, ранее испытывавшие проблемы со здоровьем. С ограничением пока действует Дмитрий Кабутов.

Есть на сборе и потенциальные новички. Как сообщает пресс-служба клуба, в расположение "КС" на просмотр прибыл 21-летний нападающий Никита Хлусов. С 2018 года он выступает за "Ленинградец".

Добавим, что следующий контрольный матч "Крылья" проведут уже в понедельник, 1 февраля. Соперником станет "Сочи". Коллективы планируют отыграть два тайма по 60 минут.