В Самаре за сутки 142 человека заболели коронавирусом

Самара снова лидер по числу заболевших Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В оперативном штабе по борьбе с распространением covid-19 рассказали о новых заболевших коронавирусом в Самарской области. Напомним, что 30 января 2021 года подтвердилось еще 305 случаев заражения.

- В Самаре заболели 142 человека. 73 - в Тольятти. 12 - в Сызрани. Еще 10 - в Сызранском районе. В остальных муниципалитетах зафиксировали менее 10 заболевших, - отметили специалисты.

269 новых пациентов обследованы с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. 36 граждан не имели никаких клинических проявлений, но узнали о недуге во время обычного профилактического осмотра. Всего в регионе сначала пандемии коронавирусную инфекцию подцепили 39991 человек.

Добавим, что снова не обошлось без жертв. За сутки от инфекции скончались две женщины - 65 и 70 лет. Обе страдали заболеваниями эндокринной системы. С весны прошлого года в губернии умерли уже 812 заболевших.