Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших в автокатастрофе в Сызрани

На месте аварии уже возложили цветы Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. В своем письме он выражает соболезнования родным и близким погибших в страшном ДТП с участием фуры и маршрутки на трассе М-5 "Урал". Жертвами аварии стали 12 человек.

- Разделяя со всеми вами скорбь о произошедшей трагедии, возношу молитвы Милосердному Богу об утешении и укреплении душевных и телесных сил тех, кого коснулось это страшное горе, - отметил священнослужитель.

Патриарх выразил надежду, что руководство региона окажет поддержку семьям погибших и пострадавших. Клирики Самарской митрополии Русской Православной Церкви со своей стороны готовы оказать потерпевшим духовную помощь.

Добавим, что главы Самарской и Ульяновской областей уже заявили, что родственникам погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей. По 100 и 200 тысяч рублей выделят на тех, кто получил травмы.

В обстоятельствах трагедии сейчас разбираются следователи СК РФ. Расследование продолжается.

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